В Магнитогорске таксист уснул за рулем и протаранил четыре авто

Авария произошла утром 20 ноября на проспекте Ленина. Водитель такси на полном ходу врезался в остановившиеся на светофоре машины. По словам очевидцев, таксист даже не пытался тормозить. Машина ударила три иномарки, зацепила маршрутку и встала аккурат перед «зеброй». К счастью, никто из людей серьезно не пострадал.

Участники аварии утверждают, что водитель такси уснул за рулем. Хорошо еще, что в этот момент для пешеходов уже загорелся «красный». Иначе не обошлось бы без жертв.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-28326887&id=456239121&hash=8cdc7270d91ad25a&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ничего удивительного. Слух прошел, что многие водители этой фирмы такси работают по графику сутки через сутки. На маршруте у них один час на обед и два коротких перерыва по 15 минут, — пишут в соцсетях местные таксисты.