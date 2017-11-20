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14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске таксист уснул за рулем и протаранил четыре авто

Массовое ДТП попало на видео.

Авария произошла утром 20 ноября на проспекте Ленина. Водитель такси на полном ходу врезался в остановившиеся на светофоре машины. По словам очевидцев, таксист даже не пытался тормозить. Машина ударила три иномарки, зацепила маршрутку и встала аккурат перед «зеброй». К счастью, никто из людей серьезно не пострадал.

Участники аварии утверждают, что водитель такси уснул за рулем. Хорошо еще, что в этот момент для пешеходов уже загорелся «красный». Иначе не обошлось бы без жертв.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Ничего удивительного. Слух прошел, что многие водители этой фирмы такси работают по графику сутки через сутки. На маршруте у них один час на обед и два коротких перерыва по 15 минут, — пишут в соцсетях местные таксисты.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

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