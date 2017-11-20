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17:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре в аварии с грузовиком погиб 33-летний пассажир иномарки

Смертельное ДТП случилось в воскресенье в Карасунском округе Краснодара.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, около 4:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин 29-летний водитель за рулем автомобиля Honda находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Он стал перестраиваться вправо, но не убедился в безопасности маневра и врезался в грузовой автомобиль МАЗ, который двигался в попутном направлении, — говорят в дорожной полиции. — После этого Honda перевернулась.

В результате ДТП, находившийся в иномарке 33-летний пассажир погиб на месте.

Всего же за прошедшие выходные в Краснодарском крае было зарегистрировано 57 ДТП, в которых три человека погибли и 69 были травмированы. В числе аварий — 22 наезда на пешеходов.

— Вы можете предотвратить трагедию просто не дав нетрезвому водителю сесть за руль, а если вам это не под силу, вы можете сообщить в правоохранительные органы, — говорят в ГИБДД.

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