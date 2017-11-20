В Краснодаре в аварии с грузовиком погиб 33-летний пассажир иномарки

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, около 4:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин 29-летний водитель за рулем автомобиля Honda находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Он стал перестраиваться вправо, но не убедился в безопасности маневра и врезался в грузовой автомобиль МАЗ, который двигался в попутном направлении, — говорят в дорожной полиции. — После этого Honda перевернулась.

В результате ДТП, находившийся в иномарке 33-летний пассажир погиб на месте.

Всего же за прошедшие выходные в Краснодарском крае было зарегистрировано 57 ДТП, в которых три человека погибли и 69 были травмированы. В числе аварий — 22 наезда на пешеходов.