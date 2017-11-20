Жилые дома в Новосибирске остались без тепла из-за дефекта на теплотрассе

Обнаружили 5 дней назад, ждали, пока спадут морозы. Квартиры, говорят жители, остыли тут же, вслед за батареями. Из кранов бежит не просто холодная, а ледяная вода. А вот в школе искусств отопление как будто и не отключали вовсе. В учебных классах температура довольно комфортная, 24 градуса. Занятия никто не отменял.