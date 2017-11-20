Жилые дома в Новосибирске остались без тепла из-за дефекта на теплотрассе
Более полусотни жилых домов в центре города сейчас без тепла и горячей воды. Об отключении жителей предупредили заранее. Долго ли батареи будут холодными?
Более полусотни жилых домов в центре города сейчас без тепла и горячей воды. Об отключении жителей предупредили заранее. Долго ли батареи будут холодными?
Ирина Якубова, корреспондент: «Несколько десятков домов отключили от тепла сегодня в 6 утра. Причина — дефект на теплотрассе».
Обнаружили 5 дней назад, ждали, пока спадут морозы. Квартиры, говорят жители, остыли тут же, вслед за батареями. Из кранов бежит не просто холодная, а ледяная вода. А вот в школе искусств отопление как будто и не отключали вовсе. В учебных классах температура довольно комфортная, 24 градуса. Занятия никто не отменял.
Елена Эйхимович, директор школы искусств № 23: «Погода благоприятная, ничего экстраординарного не происходит — работаем спокойно».
Аналогичная ситуация и в детской поликлинике. Прием маленьких пациентов ведут в обычном режиме.
Наталья Бочкова, заведующая детским консультативным отделением поликлиники № 20: «Комфортные условия для детей, делали ЭКГ, не слышала ни одной жалобы от родителей».
Как сообщила ресурсоснабжающая организация, тепло и горячая вода вернутся в квартиры сегодня к вечеру.