Экс-директора «Сибнефтегеофизики» оштрафовали за долги по зарплате, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Бывший гендиректор более двух месяцев частично не выплачивал зарплату 119 сотрудникам предприятия, еще 267 работников и вовсе остались без зарплаты. Организация имела достаточно денег, чтобы рассчитаться с сотрудниками, но директор тратил их на другие цели — погашение кредитов и расчеты с контрагентами.

«Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 386 бывших работников ПАО «Сибнефтегеофизика», — отметили в надзорном ведомстве. .

Мужчину обвинили по статье 145 — частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из иной личной заинтересованности.

«Общий ущерб от преступления составил свыше 50 млн руб. На имущество обвиняемого суд наложил арест на сумму 8,3 млн рублей (денежные средства и автомобиль)», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Долговые обязательства перед работниками включены в реестр требований кредиторов ПАО «Сибнефтегеофизика» и будут погашаться за счет имущества общества в ходе процедуры банкротства.

Суд вынес приговор — бывший глава предприятия оштрафован на 350 тысяч рублей.