10-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Выксе по вине пьяного водителя
Авария произошла на улице Гоголя 19 ноября.
Авария произошла на улице Гоголя 19 ноября.
Крупное
— 45-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» со стажем 17 лет сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями «Лада Калина» и «Мицубиши», — сообщили «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и
В результате аварии пострадали пассажиры «Лады Калины»: 31-летняя женщина и 10-летняя девочка. Обе самостоятельно обратились в ЦРБ, где им была оказана медицинская помощь. Затем пострадавшие были отпущены домой.