10-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Выксе по вине пьяного водителя

Крупное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в Выксе вечером в воскресенье, 19 ноября: пьяный водитель устроил массовую аварию из-за несоблюдения дистанции. Авария произошла в половине седьмого вечера возле дома № 49 по улице Гоголя.

— 45-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» со стажем 17 лет сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями «Лада Калина» и «Мицубиши», — сообщили «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.