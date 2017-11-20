Машинист автокрана сбил пешехода в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае машинист автокрана совершил наезд на 37-летнего пешехода, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае машинист автокрана совершил наезд на 37-летнего пешехода, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
«Неустановленный водитель на неустановленной автомашине “Кран” совершил наезд на 37-летнего пешехода. С различными травмами мужчина доставлен в больницу. Водитель с места ДТП скрылся», — прокомментировали в ДВД.
По данному факту возбуждено административное производство по ст. 610 и 611 КоАП РК.