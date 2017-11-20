Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Россиянка описала планы на выигранные полмиллиарда рублей
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: слова крымчан о России поразили немцев
Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева о венчании с Киркоровым: Бес попутал
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Раздел имущества при разводе могут сделать проще
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
14:34 (мск), источник: Kazinform

Машинист автокрана сбил пешехода в Костанае


КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае машинист автокрана совершил наезд на 37-летнего пешехода, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Тәуелсіздік-Дзержинского.

«Неустановленный водитель на неустановленной автомашине “Кран” совершил наезд на 37-летнего пешехода. С различными травмами мужчина доставлен в больницу. Водитель с места ДТП скрылся», — прокомментировали в ДВД.

По данному факту возбуждено административное производство по ст. 610 и 611 КоАП РК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В ДЧС Алматы опровергли информацию о бомже, спасшем детей из пожара
Дорожным полицейским Казахстана не вернут жезлы – МВД
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Осуждены фигуранты дела о крушении траулера в Охотском море
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь