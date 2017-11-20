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14:42 (мск), источник: Интерфакс

В Москве эвакуировали Киевский вокзал

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Около 600 человек эвакуированы из здания Киевского вокзала в Москве из-за того, что внутри могут находиться компоненты взрывчатых веществ. ОБ этом сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, во время планового обхода территории вокзала служебная собака подала сигнал у одной из камер хранения. Предположительно, это означает наличие в ячейке взрывчатых веществ или их компонентов.

«На время проверки из помещений эвакуировано около 600 человек», — сказал собеседник агентства.

Информация уточняется.

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