В Москве эвакуировали Киевский вокзал
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Около 600 человек эвакуированы из здания Киевского вокзала в Москве
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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Около 600 человек эвакуированы из здания Киевского вокзала в Москве
По его словам, во время планового обхода территории вокзала служебная собака подала сигнал у одной из камер хранения. Предположительно, это означает наличие в ячейке взрывчатых веществ или их компонентов.
«На время проверки из помещений эвакуировано около 600 человек», — сказал собеседник агентства.
Информация уточняется.