Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Выигравшая в РФ в лотерею 506 млн руб рассказала, как их потратит
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: слова крымчан о России поразили немцев
Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева о венчании с Киркоровым: Бес попутал
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
14:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на Товарной «Газель» насмерть сбила пешехода

Произошло это днем 20 ноября.

Смертельное ДТП произошло в областной столице днем в понедельник, 20 ноября. На улице Товарной в Кировском районе «Газель» насмерть сбила пешехода. Об этом рассказали очевидцы в одной из социальных сетей.

Подробности аварии не сообщаются.

Напомним, еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Самаре в начале ноября. В поселке Управленческий Красноглинского района автобус сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по зебре. Автобус ехал по улице Сергея Лазо в сторону Симферопольской.

Пострадавшему — 67 лет. Медики «скорой» отвезли его в больницу. К сожалению, он скончался.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Осуждены фигуранты дела о крушении траулера в Охотском море
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь