В Самаре на Товарной «Газель» насмерть сбила пешехода
Произошло это днем 20 ноября.
Произошло это днем 20 ноября.
Смертельное ДТП произошло в областной столице днем в понедельник, 20 ноября. На улице Товарной в Кировском районе «Газель» насмерть сбила пешехода. Об этом рассказали очевидцы в одной из социальных сетей.
Подробности аварии не сообщаются.
Напомним, еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Самаре в начале ноября. В поселке Управленческий Красноглинского района автобус сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по зебре. Автобус ехал по улице Сергея Лазо в сторону Симферопольской.
Пострадавшему — 67 лет. Медики «скорой» отвезли его в больницу. К сожалению, он скончался.