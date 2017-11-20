В Самаре на Товарной «Газель» насмерть сбила пешехода

Смертельное ДТП произошло в областной столице днем в понедельник, 20 ноября. На улице Товарной в Кировском районе «Газель» насмерть сбила пешехода. Об этом рассказали очевидцы в одной из социальных сетей.

Подробности аварии не сообщаются.

Напомним, еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Самаре в начале ноября. В поселке Управленческий Красноглинского района автобус сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по зебре. Автобус ехал по улице Сергея Лазо в сторону Симферопольской.