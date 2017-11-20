В Екатеринбурге ликвидирован подпольный цех по производству салатов

Подпольный цех располагался в одном из гаражей в микрорайоне Эльмаш. Оттуда «готовая продукция» отправлялась на прилавки крупных торговых сетей — «Монетки», «ОКей», «Пятерочки». Об этом на своей странице в Facebook сообщил региональный координатор партийного проекта Дмитрий Чукреев, передает корреспондент Накануне.RU.

«Оказывается покупать готовые продукты в магазинах очень опасно. Стоит только взглянуть, как производятся салаты, которые попадают на полки таких крупных сетей как “Пятёрочка” или “ОКей”. Все подтверждается документами. Огромный выбор салатов: “Морковка по-корейски”, “Спаржа” или “Фунчоза”», — сообщил Чукреев.

По его словам, продукция производилась прямо в гараже, там же и фасовалась и оттуда товар уходил на распределительные склады. При этом, речь идет о магазинах не только в Екатеринбурге, но и в Перми и Уфе.

«Там же и жили работяги. Все они без регистрации и документов, по-русски почти не говорят, жили и работали семьями. Огромное количество нарушений санитарного и миграционного законодательства. На этикетке писали, что производство находится в Тюмени, а по факту — в грязном гараже Екатеринбурга. По документам, поставки в магазины осуществляло ООО «ЛМ-ФУД», — добавил Дмитрий Чукреев.