В Екатеринбурге ликвидирован подпольный цех по производству салатов
В Екатеринбурге активисты партийного проекта «ЕР» «Народный контроль» совместно с полицейскими накрыли подпольный цех по производству салатов.
В Екатеринбурге активисты партийного проекта «ЕР» «Народный контроль» совместно с полицейскими накрыли подпольный цех по производству салатов.
Подпольный цех располагался в одном из гаражей в микрорайоне Эльмаш. Оттуда «готовая продукция» отправлялась на прилавки крупных торговых сетей — «Монетки», «ОКей», «Пятерочки». Об этом на своей странице в Facebook сообщил региональный координатор партийного проекта Дмитрий Чукреев, передает корреспондент Накануне.RU.
«Оказывается покупать готовые продукты в магазинах очень опасно. Стоит только взглянуть, как производятся салаты, которые попадают на полки таких крупных сетей как “Пятёрочка” или “ОКей”. Все подтверждается документами. Огромный выбор салатов: “Морковка по-корейски”, “Спаржа” или “Фунчоза”», — сообщил Чукреев.
По его словам, продукция производилась прямо в гараже, там же и фасовалась и оттуда товар уходил на распределительные склады. При этом, речь идет о магазинах не только в Екатеринбурге, но и в Перми и Уфе.
«Там же и жили работяги. Все они без регистрации и документов,
Как уточнили в