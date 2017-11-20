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14:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Приговор экс-директору краснокамских управляющих компаний Ларисе Родачевой оставлен без изменения

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Березниковского суда бывшему директору краснокамских ООО «РОСО» и ООО «УК «РОСО» Ларисе Родачевой, осужденной за хищение коммунальных платежей жителей Краснокамска.

Она добивалась отсрочки отбывания наказания, однако суд отклонил ее ходатайство.

Приговор Родачевой был вынесен в 2015 году, в 2016 году по итогам вновь выявленных фактов мошеннических действий срок отбывания наказания был увеличен. Суд признал ее виновной в совершении ряда преступлений: по ч.4 ст. 160 УК РФ (4 эпизода), ч.3 ст. 160 УК РФ (3 эпизода), ст. 196 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц и преднамеренное банкротство) и назначил ей наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы. Кроме того, экс-директор оштрафована на 2 млн руб. и на 3 года лишена права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере ЖКХ. Ее подельники Максим Курлищук и Андрей Анисимов каждый приговорен к 6 годам лишения свободы, и оштрафованы на 1,1 и 1,5 млн руб. соответственно.

Напомним, в 2008—2012 годах Лариса Родачева, Андрей Анисимов и Максим Курлищук, возглавляя управляющие компании, обслуживавшие многоквартирные дома в Краснокамске, присвоили 39,5 млн руб. денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты коммунальных услуг. Из этой суммы 22,3 млн руб. приходится на долг по оплате услуг отопления и ГВС перед Пермским филиалом «Т Плюс». Как сообщает пресс-служба пермского филиала «Т Плюс», в 2017 году правоохранительные органы расследуют более 10 уголовных дел по заявлениям энергетиков. При этом общий долг управляющих компаний Прикамья перед предприятиями «Т Плюс» превышает 6 млрд руб.

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