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14:52 (мск), источник: АиФ Казань

МВД: в Казани задержали члена ОПФ «Перваки»

21-летний казанец подозревается в нападении на мужчину.

Полицейские задержали члена организованного преступного формирования «Перваки», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

27 октября в отдел полиции обратился 19-летний молодой человек, который сообщил, что неизвестные напали на него на улице. По словам мужчины, злоумышленники побили его, отобрали личные вещи и вымогали 40 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

Позже полицейские установили личность подозреваемого в нападении. По данным МВД по РТ, им оказался 21-летний мужчина, входящий в структурное подразделение преступного формирования «Перваки». Его задержали 7 ноября. Известно, что практически за неделю до нападения он вышел из колонии, где отбывал наказание за совершение разбоя и оскорбление представителя власти.

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