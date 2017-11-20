МВД: в Казани задержали члена ОПФ «Перваки»

27 октября в отдел полиции обратился 19-летний молодой человек, который сообщил, что неизвестные напали на него на улице. По словам мужчины, злоумышленники побили его, отобрали личные вещи и вымогали 40 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).