Мужчина скончался в ЦОНе Актобе из-за отрыва тромба

Источник: Tengrinews

«Государственная корпорация “Правительство для граждан” с прискорбием сообщает, что сегодня 20 ноября 2017 года в ЦОНе № 1 города Актобе скончался гражданин 1958 года рождения», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, услугополучатель обратился в ЦОН для оформления государственной услуги, в 15.52 (14.52 по времени Актобе) и получил талон для оформления у оператора.

«Через 4 минуты его вызвали для оформления заявления. Не дойдя до стола оператора, гражданин потерял сознание. Работники ЦОНа вызвали реанимационный автомобиль и до его приезда пытались оказать первую медицинскую помощь. Сотрудники скорой помощи, прибывшие в течение 10 минут констатировали смерть», — пояснили в Госкорпорации.