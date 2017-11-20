Мужчина скончался в ЦОНе Актобе из-за отрыва тромба
59-летний мужчина скончался в ЦОНе города Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
59-летний мужчина скончался в ЦОНе города Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Государственная корпорация “Правительство для граждан” с прискорбием сообщает, что сегодня 20 ноября 2017 года в ЦОНе № 1 города Актобе скончался гражданин 1958 года рождения», — сообщили корреспонденту в
Как сообщается, услугополучатель обратился в ЦОН для оформления государственной услуги, в 15.52 (14.52 по времени Актобе) и получил талон для оформления у оператора.
«Через 4 минуты его вызвали для оформления заявления. Не дойдя до стола оператора, гражданин потерял сознание. Работники ЦОНа вызвали реанимационный автомобиль и до его приезда пытались оказать первую медицинскую помощь. Сотрудники скорой помощи, прибывшие в течение 10 минут констатировали смерть», — пояснили в Госкорпорации.
«По предварительной версии медицинских работников, смерть наступила в результате тромбоэмболии. Государственная корпорация “Правительство для граждан” выражает искренние соболезнования родным и близким умершего», — заключили в