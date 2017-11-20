Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зима отменяется: синоптики пересмотрели прогноз - СМИ
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Более 100 млн – на улице: страшные цифры о детстве
В РАН отреагировали на сообщение об обнаружении лайнера-призрака
Россиян предупредили о мошенничестве с использованием СНИЛС
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Как топ-модели готовятся к шоу Victoria's Secret
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
В России сократится количество однокомнатных квартир
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
15:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске сеть кофеен атаковали поджигатели

Заведение на Морском проспекте в Академгородке в буквальном смысле оказалось самым горячим — этой осенью с разницей в один месяц там случилось два пожара.

Сеть «Академия кофе» разрослась в 2016 году. Несколько отделов открылось в Новосибирске и Красноярске, одно заведение появилось в Академгородке, на Морском проспекте.

Первый раз эпизод поджога попал в камеры видеонаблюдения. На записи видно, как человек в черном свитере с капюшоном на голове и медицинской маской на лице выливает ночью на лавочки возле кафе бутылки с зажигательной смесью, бросает что-то в окно, а потом чиркает спичкой.

— Пожарных вызвали в 3.40, через 15 минут возгорание ликвидировали, — сообщали спасатели.

Владельцы сети опубликовали видео с камер наблюдения в городских пабликах в соцсетях и попросили горожан помочь найти преступника. За помощь в поиске исполнителя предлагали 100 тысяч рублей, но человека со спичками и бензином так и не нашли.

От неравнодушных людей поступило всего два звонка, но ни одно из сообщений не подтвердилось. Естественно, кофейню пришлось закрыть на ремонт, обгоревший фасад закрыли ширмой. 18 ноября злоумышленники совершили второй поджог.

— Этот эпизод камеры видеонаблюдения тоже сняли. В этот раз людей было двое, один из них нес пакет с бутылками. Оба зашли за ширму и уже там учинили второй поджог, — рассказывает владелица сети Татьяна Павлова.

В Академгородке данная кофейня одна из восьми в радиусе одного километра, но владельцы сети не считают поджоги «происками конкурентов». Почему? Да потому что первый случай с кофейней этой сети произошел в Красноярске.

— Кофейня на тот момент работала уже два года. Поджечь ее не удалось. Злоумышленники разбили окна, забросили бензин, пытались забросить внутрь горящий факел, но их спугнули. Мы обошлись заменой всей деревянной мебели, так как она впитала запахи, — поясняет Татьяна Павлова.

У бизнесвумен нет предположений о том, что могло стать причиной такой опалы, никаких угроз озвучено не было.

Несмотря на то, что заведение в Академгородке уже дважды пытались поджечь, компания все же надеется вновь открыть двери для посетителей. Прозвучала и другая версия поджога — может, все дело в страховке, и таким образом владельцы сети пытаются выиграть деньги?

— Да, все наше имущество застраховано, но выгоды мы в любом случае не получили бы. Страховка не покроет ущерб от простоя кафе длительностью месяц, за это страховщики не платят, — рассуждает Татьяна. — Сумму ущерба и выплаты страховой назвать пока не могу, оценка проходит в течение нескольких месяцев.

«КП» следит за развитием событий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Патриарх Кирилл заявил о приближении конца света
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь