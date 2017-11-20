В Новосибирске сеть кофеен атаковали поджигатели

Сеть «Академия кофе» разрослась в 2016 году. Несколько отделов открылось в Новосибирске и Красноярске, одно заведение появилось в Академгородке, на Морском проспекте.

Первый раз эпизод поджога попал в камеры видеонаблюдения. На записи видно, как человек в черном свитере с капюшоном на голове и медицинской маской на лице выливает ночью на лавочки возле кафе бутылки с зажигательной смесью, бросает что-то в окно, а потом чиркает спичкой.

— Пожарных вызвали в 3.40, через 15 минут возгорание ликвидировали, — сообщали спасатели.

Владельцы сети опубликовали видео с камер наблюдения в городских пабликах в соцсетях и попросили горожан помочь найти преступника. За помощь в поиске исполнителя предлагали 100 тысяч рублей, но человека со спичками и бензином так и не нашли.

От неравнодушных людей поступило всего два звонка, но ни одно из сообщений не подтвердилось. Естественно, кофейню пришлось закрыть на ремонт, обгоревший фасад закрыли ширмой. 18 ноября злоумышленники совершили второй поджог.

— Этот эпизод камеры видеонаблюдения тоже сняли. В этот раз людей было двое, один из них нес пакет с бутылками. Оба зашли за ширму и уже там учинили второй поджог, — рассказывает владелица сети Татьяна Павлова.

В Академгородке данная кофейня одна из восьми в радиусе одного километра, но владельцы сети не считают поджоги «происками конкурентов». Почему? Да потому что первый случай с кофейней этой сети произошел в Красноярске.

— Кофейня на тот момент работала уже два года. Поджечь ее не удалось. Злоумышленники разбили окна, забросили бензин, пытались забросить внутрь горящий факел, но их спугнули. Мы обошлись заменой всей деревянной мебели, так как она впитала запахи, — поясняет Татьяна Павлова.

У бизнесвумен нет предположений о том, что могло стать причиной такой опалы, никаких угроз озвучено не было.

Несмотря на то, что заведение в Академгородке уже дважды пытались поджечь, компания все же надеется вновь открыть двери для посетителей. Прозвучала и другая версия поджога — может, все дело в страховке, и таким образом владельцы сети пытаются выиграть деньги?

— Да, все наше имущество застраховано, но выгоды мы в любом случае не получили бы. Страховка не покроет ущерб от простоя кафе длительностью месяц, за это страховщики не платят, — рассуждает Татьяна. — Сумму ущерба и выплаты страховой назвать пока не могу, оценка проходит в течение нескольких месяцев.