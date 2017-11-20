Квартирную мошенницу арестовали в роддоме Алматы

Источник: Zakon.kz

Криминальной полицией Павлодарской области задержаны находившиеся в розыске за совершение ряда мошеничеств жители Майского района области — 31-летняя женщина и ее 33-летний супруг, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

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Подозреваемые в течение полугода неоднократно совершали хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, тем самым причинив материальный ущерб жителям областного центра на сумму более 46 миллионов тенге. Через своих знакомых они находили граждан, желающих купить квартиры, и обещали им в течение двух месяцев помочь приобрести дешевые квартиры. Граждане, не дождавшись обещанных квартир, обратились в полицию. Подозреваемые, получив таким образом деньги, скрылись от уголовного преследования и были объявлены в розыск.

При проведении розыскных мероприятий оперативникам стало известно, что разыскиваемые супруги выехали за пределы области и скрываются в Алматы в одной из арендуемых квартир. Поэтому для установления их местонахождения и задержания павлодарские опера выехали в южную столицу.

В ходе поисковых мероприятий в одной из больниц города Алматы установлена разыскиваемая женщина с новорожденным ребенком, находящаяся после родов, под наблюдением врачей. Для применения меры пресечения «содержание под стражей» в отношении задержанной в медучреждении выставлен конвой. На следующий день был задержан и водворен в ИВС ДВД г. Алматы второй соучастник преступлений.