О факторах ослабления доллара рассказали в Нацбанке

Так, по итогам торгов 17 ноября рыночный курс тенге сложился на уровне 332,21 тенге за доллар США, укрепившись за неделю на 0,1% (с 332,57).

«С точки зрения внешнего валютного рынка в период с 10 по 17 ноября значимыми событиями были заявления представителей ФРС, Банка Англии, ЕЦБ касательно реализации монетарной политики, публикация экономических индикаторов, подтверждающих экономический рост Еврозоны, новые данные по деталям предложенной налоговой реформы Д. Трампа и спекуляции по сроку утверждения предложений сенатом. Эти факторы привели к небольшому ослаблению доллара США на мировых рынках», — говорится в сообщении финрегулятора.