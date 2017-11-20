О факторах ослабления доллара рассказали в Нацбанке
На прошлой неделе курс тенге к доллару укрепился на 0,1%.
На прошлой неделе курс тенге к доллару укрепился на 0,1%.
В Национальном банке РК рассказали о факторах небольшого ослабления доллара на мировых рынках, сообщает Zakon.kz.
Так, по итогам торгов 17 ноября рыночный курс тенге сложился на уровне 332,21 тенге за доллар США, укрепившись за неделю на 0,1% (с 332,57).
«С точки зрения внешнего валютного рынка в период с 10 по 17 ноября значимыми событиями были заявления представителей ФРС, Банка Англии, ЕЦБ касательно реализации монетарной политики, публикация экономических индикаторов, подтверждающих экономический рост Еврозоны, новые данные по деталям предложенной налоговой реформы Д. Трампа и спекуляции по сроку утверждения предложений сенатом. Эти факторы привели к небольшому ослаблению доллара США на мировых рынках», — говорится в сообщении финрегулятора.