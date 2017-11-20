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14:48 (мск), источник: Publika.md

Пьяный мужчина на автомобиле пытался прорваться через границу в Молдову

Нетрезвый мужчина на большой скорости пытался прорваться на автомобиле через пункт пропуска «Росошаны».

Источник: Publika.md

Около полуночи житель Буковины пытался на автомобиле Ford прорваться в пункте пропуска «Росошаны» в Черновицкой области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности сообщается, что на большой скорости он пытался прорваться на автомобиле через пункт пропуска и, «сбив шлагбаум, наехал на поставленное пограничниками средство принудительной остановки». При этом автомобиль перевернулся.

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«Пострадавших среди состава смены пограничных нарядов, представителей смежных служб и лиц, которые направлялись через границу, нет. Сам водитель, 36-летний житель населенного пункта Нелиповцы Кельменецкого района, существенных травм также не получил. Каретой скорой помощи его доставили в Кельменецкую центральную больницу для медицинского обследования, по результатам которого установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в ГПСУ.

Представителями пограничного ведомства на нарушителя составлен админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, на водителя составлены материалы об административном правонарушении по ст. 130, 124 КУоАП представителями Национальной полиции, которые прибыли на место происшествия, передает УНИАН.

Росошаны — пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Молдовой. Через пропускной пункт осуществляется автомобильный вид пропуска. Расположен в Черновицкой области, Кельменецкий район, вблизи села Росошаны, на автодороге Р63.

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