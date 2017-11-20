Жителя Воронежской области осудили за убийство щенков на глазах у детей

Жестокое убийство щенков, вызвавшее огромный резонанс, произошло вечером 26 июня 2017 года в поселке Латная Семилукского района.

«Как установлено судом (подсудимый) Новоковский, находясь во дворе дома № 7 по улице Строителей, на глазах у малолетних детей посадил нескольких щенков в мешок и, с целью убийства животных, начал бить мешком об асфальт. Рядом находившиеся дети стали плакать и просить прекратить убивать щенков. Однако живодер на просьбы детей не реагировал и продолжал с силой бить мешком о землю», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, подошедшие взрослые отняли у мужчины мешок со щенками, однако два щенка погибли, три получили травмы.

В отношении 49-летнего Сергея Новоковского было возбуждено дело по статье «жестокое обращение с животными». Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

По информации прокуратуры, подсудимый заявил, что убить щенков его попросила односельчанка. Якобы эти бездомные щенки жили в собачьей будке возле одного из домов и мешали жителям.

«Помимо этого преступления, Новоковский осужден еще за совершение двух краж. Суд… назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.