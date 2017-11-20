В суд передают дело соучастника «резни в Чусовом»

Перед судом предстанет третий соучастник преступлений, совершенных в Чусовом в ноябре 2016 года. Мужчину обвиняют в поджоге дома, где были убиты 2 человека. Во время расследования 31-летнего мужчину отпустили под подписку о невыезде.

«На завершающей стадии расследования уголовного дела молодой человек от органов следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями, его местонахождение было установлено и вскоре он, как и сообщники, был заключён под стражу», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

Приговор другим участникам «резни в Чусовом» пока не вынесли. Суд находится на стадии прений сторон. 17 ноября на заседании выступила сторона обвинения. Ожидается, что суд продолжится 21 ноября.