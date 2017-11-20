Мужчина ограбил в Минске гражданку Латвии
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина ограбил в Минске гражданку Латвии, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина ограбил в Минске гражданку Латвии, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РУВД столицы задержали 47-летнего жителя Минского района, который ограбил женщину.
«В столичную милицию обратилась гражданка Латвии, которая проживает в Берлине. Женщина пояснила, что неизвестный мужчина открыто похитил у нее два мобильных телефона, зарядное устройство и общегражданский паспорт, — рассказали в ГУВД. — В кафе на минском железнодорожном вокзале она познакомилась с мужчиной, который угостил ее пивом. В разговоре гостья пояснила, что ожидает поезд, который прибудет лишь через пару часов. Мужчина предложил своей новой знакомой прогуляться по городу Минску. Он рассказал ей, что ранее неоднократно судим за кражи и грабежи. Это, несомненно, смутило женщину, однако общение продолжилось».
Через некоторое время новый знакомый настойчиво потребовал у иностранки ее сумку, достал оттуда два мобильных, зарядное и паспорт, положил к себе в карман и скрылся. Женщина не оказывала сопротивление злоумышленнику, так как боялась более тяжких последствий.
Милиция установила, что мужчина был неоднократно судим за кражи и грабежи, совершенные в России. Ранее он отбывал наказание на территории Беларуси за убийство — в 1998 году. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 206 (грабеж) УК Беларуси.