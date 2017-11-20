Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зима отменяется: синоптики пересмотрели прогноз - СМИ
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
В России могут изменить нормы раздела имущества
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
82-летний Агутин-старший представил свою девушку сыну - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Как топ-модели готовятся к шоу Victoria's Secret
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
В России сократится количество однокомнатных квартир
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
15:20 (мск), источник: БЕЛТА

Мужчина ограбил в Минске гражданку Латвии

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина ограбил в Минске гражданку Латвии, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РУВД столицы задержали 47-летнего жителя Минского района, который ограбил женщину.

«В столичную милицию обратилась гражданка Латвии, которая проживает в Берлине. Женщина пояснила, что неизвестный мужчина открыто похитил у нее два мобильных телефона, зарядное устройство и общегражданский паспорт, — рассказали в ГУВД. — В кафе на минском железнодорожном вокзале она познакомилась с мужчиной, который угостил ее пивом. В разговоре гостья пояснила, что ожидает поезд, который прибудет лишь через пару часов. Мужчина предложил своей новой знакомой прогуляться по городу Минску. Он рассказал ей, что ранее неоднократно судим за кражи и грабежи. Это, несомненно, смутило женщину, однако общение продолжилось».

Через некоторое время новый знакомый настойчиво потребовал у иностранки ее сумку, достал оттуда два мобильных, зарядное и паспорт, положил к себе в карман и скрылся. Женщина не оказывала сопротивление злоумышленнику, так как боялась более тяжких последствий.

Милиция установила, что мужчина был неоднократно судим за кражи и грабежи, совершенные в России. Ранее он отбывал наказание на территории Беларуси за убийство — в 1998 году. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 206 (грабеж) УК Беларуси.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Настасья Самбурская вышла замуж за белоруса
Украинец Шаройко создал в Беларуси агентурную сеть - КГБ
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Патриарх Кирилл заявил о приближении конца света
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь