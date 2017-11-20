Мужчина ограбил в Минске гражданку Латвии

«В столичную милицию обратилась гражданка Латвии, которая проживает в Берлине. Женщина пояснила, что неизвестный мужчина открыто похитил у нее два мобильных телефона, зарядное устройство и общегражданский паспорт, — рассказали в ГУВД. — В кафе на минском железнодорожном вокзале она познакомилась с мужчиной, который угостил ее пивом. В разговоре гостья пояснила, что ожидает поезд, который прибудет лишь через пару часов. Мужчина предложил своей новой знакомой прогуляться по городу Минску. Он рассказал ей, что ранее неоднократно судим за кражи и грабежи. Это, несомненно, смутило женщину, однако общение продолжилось».