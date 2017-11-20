В Башкирии у бывшего борца с коррупцией изъяли дорогое имущество

Кировский райсуд Уфы частично удовлетворил иск прокурора Башкирии Андрея Назарова и конфисковал у семьи Юсуповых автомобиль Toyota Highlander, квартиру площадью 163 кв. м, дом и земельный участок под Уфой, а также ½ доли в праве на земельный участок и жилой дом в селе Дмитриевка.



Прокурор Башкирии Андрей Назаров просил суд изъять 15 земельных участков в двух деревнях. Общую стоимость имущества в суде не озвучили.



Напомним, Ильнур Юсупов был уволен из органов внутренних дел главой МВД по Башкирии Романом Деевым в июле текущего года. Ранее прокуратура республики выявила явное несоответствие доходов и расходов полицейского Юсупова за последние три года. При официальном годовом доходе в размере 1,5 млн рублей на семью было зарегистрировано имущество общей стоимостью 200 млн рублей. Тогда же, в июле, у Юсуповых было арестовано дорогое имущество.



Ранее представитель Юсуповых Халида Шарафутдинова заявляла в суде, что расходы семьи полицейского соответствовали доходам. Более 40 участков, поясняла она, были подарены ее клиентке. По словам Шарафутдиновой, подтверждающие это документы были приложены Ильнуром Юсуповым к справке о доходах, которая подавалась в МВД, но в материалах прокурорской проверки эти сведения отражены не были.



Представитель прокуратуры в суде Лилия Хисматуллина заявила, что копии договоров займа «подлежат критической оценке», так как были заключены с их близкими родственниками и друзьями. Отказ предоставить оригиналы документов она трактовала как уклонение от возможной экспертизы.