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15:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии у бывшего борца с коррупцией изъяли дорогое имущество

Прокуратура РБ добилась конфискации имущества бывшего высокопоставленного сотрудника антикоррупционного управления МВД по Башкирии Ильнура Юсупова и его бывшей супруги Эллины, сообщает «Коммерсант».

В суде было доказано, что недвижимость семьи полицейского куплена на незадекларированные доходы. Хотя сами экс-супруги утверждают, что имущество стоимостью 200 млн рублей приобретено на займы или подарено.

Кировский райсуд Уфы частично удовлетворил иск прокурора Башкирии Андрея Назарова и конфисковал у семьи Юсуповых автомобиль Toyota Highlander, квартиру площадью 163 кв. м, дом и земельный участок под Уфой, а также ½ доли в праве на земельный участок и жилой дом в селе Дмитриевка.

Прокурор Башкирии Андрей Назаров просил суд изъять 15 земельных участков в двух деревнях. Общую стоимость имущества в суде не озвучили.

Напомним, Ильнур Юсупов был уволен из органов внутренних дел главой МВД по Башкирии Романом Деевым в июле текущего года. Ранее прокуратура республики выявила явное несоответствие доходов и расходов полицейского Юсупова за последние три года. При официальном годовом доходе в размере 1,5 млн рублей на семью было зарегистрировано имущество общей стоимостью 200 млн рублей. Тогда же, в июле, у Юсуповых было арестовано дорогое имущество.

Ранее представитель Юсуповых Халида Шарафутдинова заявляла в суде, что расходы семьи полицейского соответствовали доходам. Более 40 участков, поясняла она, были подарены ее клиентке. По словам Шарафутдиновой, подтверждающие это документы были приложены Ильнуром Юсуповым к справке о доходах, которая подавалась в МВД, но в материалах прокурорской проверки эти сведения отражены не были.

Представитель прокуратуры в суде Лилия Хисматуллина заявила, что копии договоров займа «подлежат критической оценке», так как были заключены с их близкими родственниками и друзьями. Отказ предоставить оригиналы документов она трактовала как уклонение от возможной экспертизы.

Адвокат Ильнура Юсупова Дияз Кинзягулов заявил, что его подзащитный, скорее всего, обжалует решение районного суда в Верховном суде Башкирии.

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