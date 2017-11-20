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15:27 (мск), источник: Sputnik.md

Липовые брокеры похитили у граждан Молдовы миллион долларов

Правоохранительные структуры раскрыли схему, по которой у граждан Молдовы выманили миллион долларов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и офицеры Службы информации и безопасности раскрыли деятельность международной преступной группировки, специализировавшейся на крупном финансовом мошенничестве.

«В ходе операции проведены обыски по месту работы фигурантов дела. Изъято используемое ими техническое оборудование. Задержаны пять человек — трое граждан России, гражданин Грузии и гражданин Молдовы. Члены формирования под видом брокеров и представителей иностранных компаний в области онлайн-инвестиций лишили нескольких граждан Молдовы суммы, превышающей в общей сложности миллион долларов», — сообщили в понедельник в Генеральной прокуратуре Молдовы.

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Как уточнили в ведомстве, злоумышленники убеждали жертв переводить на их счета крупные суммы денег, якобы в качестве инвестиций в рынок капитала.

Им обещали постоянных доход, но на деле же средства никуда не вкладывались, как выяснило следствие, их переводили в оффшоры.

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Сейчас всем пятерым задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Их также поместили под 30-дневный арест.

Согласно действующему законодательству Молдовы, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как уточнили в Генпрокуратуре, сейчас расследование продолжается. Не исключено, что кто-либо еще был замешан в реализации преступной схемы.

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