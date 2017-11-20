На Урале будут судить телефонного мошенника-рецидивиста

В Екатеринбурге на скамье подсудимых окажется телефонный мошенник из Курганской области. Злоумышленник приобретал SIM-карты, оформленные на разных лиц. После этого он набирал случайные номера телефонов, на которые отправлял сообщения от имени банка. В них говорилось, что в данный момент с карты клиента пытаются снять деньги. Также в тексте указывался номер якобы сервисного центра.