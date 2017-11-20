На Урале будут судить телефонного мошенника-рецидивиста
Мужчина рассылал «липовые» sms от имени банка.
Мужчина рассылал «липовые» sms от имени банка.
В Екатеринбурге на скамье подсудимых окажется телефонный мошенник из Курганской области. Злоумышленник приобретал
— После того, как введенный в заблуждение владелец карты набирал указанный номер, обвиняемый предлагал для отмены операции незамедлительно проследовать к ближайшему банкомату. После выполнения всех указаний мошенника со счета потерпевших списывались денежные средства, которые переводились на счет, подконтрольный обвиняемому, — сообщали в
В общей сложности подсудимый обманул четырех человек. Уголовное дело направлено в суд. Ранее мужчина уже отбывал наказание за подобные преступления.