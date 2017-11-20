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15:49 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале будут судить телефонного мошенника-рецидивиста

Мужчина рассылал «липовые» sms от имени банка.

В Екатеринбурге на скамье подсудимых окажется телефонный мошенник из Курганской области. Злоумышленник приобретал SIM-карты, оформленные на разных лиц. После этого он набирал случайные номера телефонов, на которые отправлял сообщения от имени банка. В них говорилось, что в данный момент с карты клиента пытаются снять деньги. Также в тексте указывался номер якобы сервисного центра.

— После того, как введенный в заблуждение владелец карты набирал указанный номер, обвиняемый предлагал для отмены операции незамедлительно проследовать к ближайшему банкомату. После выполнения всех указаний мошенника со счета потерпевших списывались денежные средства, которые переводились на счет, подконтрольный обвиняемому, — сообщали в пресс-службе областной прокуратуры.

В общей сложности подсудимый обманул четырех человек. Уголовное дело направлено в суд. Ранее мужчина уже отбывал наказание за подобные преступления.

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