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16:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области нарушителя земельного законодательства оштрафовали на 400 тысяч рублей

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия следит за состоянием земель сельскохозяйственного назначения на территории Ростовской области.

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что в ходе административного расследования в отношении общества с ограниченной ответственностью «Скиф» в городе Миллерово выявлен земельный участок, на котором находились скопления жидкости тёмного цвета с неприятным запахом общей площадью 1,12 га. Сотрудниками Россельхознадзора было отобрано 20 проб почвы с данного участка для проведения исследований.

Результаты исследований, проведенных в ФБГУ «Ростовский референтный центр», показали микробиологическое загрязнение почвы. Всем 20 пробам почвы присвоены категории загрязнения от «умеренно опасная» до «чрезвычайно опасная».

По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности. Сумма штрафа составила 400 000 рублей.

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