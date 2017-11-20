В Ростовской области нарушителя земельного законодательства оштрафовали на 400 тысяч рублей

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что в ходе административного расследования в отношении общества с ограниченной ответственностью «Скиф» в городе Миллерово выявлен земельный участок, на котором находились скопления жидкости тёмного цвета с неприятным запахом общей площадью 1,12 га. Сотрудниками Россельхознадзора было отобрано 20 проб почвы с данного участка для проведения исследований.