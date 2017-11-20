В Калининграде обнаружили лужу длиной в 80 метров
В Калининграде дорожные рабочие должны будут устранить лужу, протяженность которой составляет 80 метров. Расположена она в районе дома № 17 на улице Гагарина.
В Калининграде дорожные рабочие должны будут устранить лужу, протяженность которой составляет 80 метров. Расположена она в районе дома № 17 на улице Гагарина.
На небезопасность этого участка дороги обратила внимание прокуратура. Она же требует устранить нарушение законодательства.
Лужа на самом деле впечатляет: ее длина — 80 метров, ширина — более 9 метров, глубина — 20 сантиметров.
«Лужа затрудняет движение транспорта и угрожает безопасности дорожного движения, так как нарушение дорожного полотна не позволяет водителям двигаться с разрешенной максимальной скоростью», — резюмировали в прокуратуре.
Установлено, что на основании муниципального контракта за содержанием
Прокурор района внес соответствующее представление генеральному директору ЗАО.