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16:19 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде обнаружили лужу длиной в 80 метров

В Калининграде дорожные рабочие должны будут устранить лужу, протяженность которой составляет 80 метров. Расположена она в районе дома № 17 на улице Гагарина.

Источник: Аргументы и факты

На небезопасность этого участка дороги обратила внимание прокуратура. Она же требует устранить нарушение законодательства.

Лужа на самом деле впечатляет: ее длина — 80 метров, ширина — более 9 метров, глубина — 20 сантиметров.

«Лужа затрудняет движение транспорта и угрожает безопасности дорожного движения, так как нарушение дорожного полотна не позволяет водителям двигаться с разрешенной максимальной скоростью», — резюмировали в прокуратуре.

Установлено, что на основании муниципального контракта за содержанием улично-дорожной сети ответственность несет ЗАО «Дорожно-строительное предприятие».

Прокурор района внес соответствующее представление генеральному директору ЗАО.

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