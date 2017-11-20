В МВД прокомментировали ДТП с Infiniti в Астане

Источник: Tengrinews

Напомним, в полиции Астаны, ссылаясь на слова матери водителя, сообщили, что в детстве мужчина получил травму головы и был взят на диспансерный учет в одной из больниц Алматы с диагнозом «эпилепсия» и, по словам матери, он был снят с учета в 2011 году.

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«В соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 6 Правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных приказом МВД РК от 2 декабря 2014 года № 862, к сдаче экзаменов допускаются лица, предоставившие медицинскую справку по форме № 083/у (утверждена приказом МЗ от 23 ноября 2010 года № 907), где в заключении указывается годность и отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством», — сообщили в МВД РК.

Сообщается, что ДВД города Астана ведется досудебное расследование, в рамках которого проводится проверка законности выдачи водительского удостоверения Болату Молдагалиеву. «Вопросы снятия с учета относится к компетенции Министерства здравоохранения Республики Казахстан», — добавили в ведомстве.