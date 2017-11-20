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16:06 (мск), источник: Tengrinews

В МВД прокомментировали ДТП с Infiniti в Астане

В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали резонансное ДТП с автомобилем Infiniti, произошедшее 12 ноября в Астане, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Напомним, в полиции Астаны, ссылаясь на слова матери водителя, сообщили, что в детстве мужчина получил травму головы и был взят на диспансерный учет в одной из больниц Алматы с диагнозом «эпилепсия» и, по словам матери, он был снят с учета в 2011 году.

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«В соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 6 Правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных приказом МВД РК от 2 декабря 2014 года № 862, к сдаче экзаменов допускаются лица, предоставившие медицинскую справку по форме № 083/у (утверждена приказом МЗ от 23 ноября 2010 года № 907), где в заключении указывается годность и отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством», — сообщили в МВД РК.

Сообщается, что ДВД города Астана ведется досудебное расследование, в рамках которого проводится проверка законности выдачи водительского удостоверения Болату Молдагалиеву. «Вопросы снятия с учета относится к компетенции Министерства здравоохранения Республики Казахстан», — добавили в ведомстве.

Напомним, вечером 12 ноября в Астане около торгово-развлекательного центра «Керуен» произошло ДТП с участием водителя Infiniti. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, заехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. После оказания медицинской помощи одна из пострадавших — 25-летняя девушка была отпущена домой. Вторая 24-летняя девушка Асель Рымханова была госпитализирована. Ей диагностировали множественные переломы и сотрясение мозга, после чего произвели операцию по удалению селезенки. По факту ДТП управлением дознания ДВД Астаны начато досудебное расследование по статье 345, часть 2 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководством ДВД. Позже стало известно, что пострадавшая после наезда Infiniti в Астане 24-летняя Асель Рымханова пришла в сознание.

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