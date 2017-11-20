У 76-летний жительницы Прикамья украли кошелёк и 100 тысяч рублей

В Прикамье полицейские задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.

76-летняя жительница деревни Ишимово Бардымского района обратилась в полицию, когда обнаружила, что из дома пропал кошелёк, в котором она хранила 100 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался односельчанин потерпевшей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Накануне кражи женщина выпивала со своим 53-летним знакомым. Во время застолья она рассказала мужчине, что хранит дома крупную сумму денег.