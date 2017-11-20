У 76-летний жительницы Прикамья украли кошелёк и 100 тысяч рублей
Женщина похвасталась собутыльнику, что хранит дома крупную сумму денег.
Женщина похвасталась собутыльнику, что хранит дома крупную сумму денег.
В Прикамье полицейские задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.
76-летняя жительница деревни Ишимово Бардымского района обратилась в полицию, когда обнаружила, что из дома пропал кошелёк, в котором она хранила 100 тысяч рублей.
«Сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался односельчанин потерпевшей», — сообщает
Накануне кражи женщина выпивала со своим 53-летним знакомым. Во время застолья она рассказала мужчине, что хранит дома крупную сумму денег.
Гость дождался момента, когда останется один и украл кошелёк. Похищенные деньги мужчина потратил. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».