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16:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

У 76-летний жительницы Прикамья украли кошелёк и 100 тысяч рублей

Женщина похвасталась собутыльнику, что хранит дома крупную сумму денег.

В Прикамье полицейские задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.

76-летняя жительница деревни Ишимово Бардымского района обратилась в полицию, когда обнаружила, что из дома пропал кошелёк, в котором она хранила 100 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался односельчанин потерпевшей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Накануне кражи женщина выпивала со своим 53-летним знакомым. Во время застолья она рассказала мужчине, что хранит дома крупную сумму денег.

Гость дождался момента, когда останется один и украл кошелёк. Похищенные деньги мужчина потратил. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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