С падением лифта в Рощино разбирается прокуратура
Падал или не падал лифт в Рощино — сегодня обстоятельства ЧП, новость о котором появилась в социальных сетях, разбирает прокуратура, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Падал или не падал лифт в Рощино — сегодня обстоятельства ЧП, новость о котором появилась в социальных сетях, разбирает прокуратура, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В выходные местные жители сообщили: в новостройке сорвалась кабина подъемника. И о том, что в ней находились мать с ребенком. Региональная прокуратура проводит проверку.
Пассажиры во время движения ощутили рывок, потом подъемник встал. Выбраться из него помогли лифтеры. Никто не пострадал.