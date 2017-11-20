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16:06 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

С падением лифта в Рощино разбирается прокуратура

Падал или не падал лифт в Рощино — сегодня обстоятельства ЧП, новость о котором появилась в социальных сетях, разбирает прокуратура, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В выходные местные жители сообщили: в новостройке сорвалась кабина подъемника. И о том, что в ней находились мать с ребенком. Региональная прокуратура проводит проверку.

Пассажиры во время движения ощутили рывок, потом подъемник встал. Выбраться из него помогли лифтеры. Никто не пострадал.

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