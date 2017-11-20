Исполнение гособоронзаказа доверили подставной воронежской фирме

Выяснилось, что ООО «Альпина» было зарегистрировано в 2015 году. В 2017 году директором ее стал 47-летний житель Бобровского района Воронежской области, который и не знал, что стал исполнителем гособоронзаказа. Мужчина за пять тысяч рублей передал свой паспорт третьим лицам, якобы для приобретения сим-карты.