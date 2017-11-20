Исполнение гособоронзаказа доверили подставной воронежской фирме
Руководителям компании стал житель Бобровского района, отдавший свой паспорт третьим лицам за пять тысяч рублей.
Руководителям компании стал житель Бобровского района, отдавший свой паспорт третьим лицам за пять тысяч рублей.
В Воронеже возбуждено уголовное дело об организации подставной фирмы, ставшей участником исполнения гособоронзаказа, сообщили в
Выяснилось, что ООО «Альпина» было зарегистрировано в 2015 году. В 2017 году директором ее стал 47-летний житель Бобровского района Воронежской области, который и не знал, что стал исполнителем гособоронзаказа. Мужчина за пять тысяч рублей передал свой паспорт третьим лицам, якобы для приобретения
В прокуратуре уточняют, что компания не предоставляла отчетность в налоговую инспекцию, а при проверке исполнения законодательства о государственном оборонном заказе выяснилось, что она фактически не осуществляет деятельность.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. Отделом полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие», — говорится в сообщении прокуратуры.