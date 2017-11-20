Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зима отменяется: синоптики пересмотрели прогноз - СМИ
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Выигравшая в РФ в лотерею 506 млн руб рассказала, как их потратит
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Россияне назвали главный минус Путина
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16:06 (мск), источник: АиФ Черноземье

Исполнение гособоронзаказа доверили подставной воронежской фирме

Руководителям компании стал житель Бобровского района, отдавший свой паспорт третьим лицам за пять тысяч рублей.

В Воронеже возбуждено уголовное дело об организации подставной фирмы, ставшей участником исполнения гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выяснилось, что ООО «Альпина» было зарегистрировано в 2015 году. В 2017 году директором ее стал 47-летний житель Бобровского района Воронежской области, который и не знал, что стал исполнителем гособоронзаказа. Мужчина за пять тысяч рублей передал свой паспорт третьим лицам, якобы для приобретения сим-карты.

В прокуратуре уточняют, что компания не предоставляла отчетность в налоговую инспекцию, а при проверке исполнения законодательства о государственном оборонном заказе выяснилось, что она фактически не осуществляет деятельность.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. Отделом полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие», — говорится в сообщении прокуратуры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Патриарх Кирилл заявил о приближении конца света
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь