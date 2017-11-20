В Перми в ДТП пострадала пассажирка автобуса

Еще одно ДТП с участием автобуса произошло в Дзержинском районе Перми в понедельник, 20 ноября, около 15.30 на пересечении улиц Углеуральской и Фридриха Энгельса.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda CX-5, выезжая со второстепенной Углеуральской на Энгельса, не пропустил автобус маршрута № 14. В результате столкновения пострадала 42-летняя пассажирка автобуса. С травмами средней степени тяжести женщина была доставлена в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города Перми.