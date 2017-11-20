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16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми в ДТП пострадала пассажирка автобуса

Женщина доставлена в больницу.

Еще одно ДТП с участием автобуса произошло в Дзержинском районе Перми в понедельник, 20 ноября, около 15.30 на пересечении улиц Углеуральской и Фридриха Энгельса.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda CX-5, выезжая со второстепенной Углеуральской на Энгельса, не пропустил автобус маршрута № 14. В результате столкновения пострадала 42-летняя пассажирка автобуса. С травмами средней степени тяжести женщина была доставлена в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города Перми.

Напомним, ранее в тот же день на перекрестке улиц Целинная и Ивана Франко произошло столкновение между автобусом № 36 и автомобилем Renault Logan. Здесь преимущество в движении не предоставил водитель автобуса. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.

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