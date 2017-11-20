Еркина Избасара не отпустили под домашний арест

Адвокат мужчины просила суд отпустить его под домашний арест, отметив, что за год ареста Избасар лишен прогулок и «не может помыться в бане». С такой же просьбой выступила и мать Еркина Избасара. Она рассказала суду, что ее сын в 1997 году попал в аварию, с тех пор передвигается на инвалидной коляске. За эти годы ему сделали 9 операций, в спину вставляли металлическую пластину. Суд решил, что оснований для изменения меры пресечения в отношении Еркина Избасара и его сообщников нет. Судебное заседание назначили на 5 декабря. Оно пройдет в открытом режиме. Ранее сообщалось, что в Актобе прошло предварительное судебное заседание по делу ОПГ «Четыре брата». Вокруг здания суда дежурили спецназовцы.