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16:42 (мск), источник: Tengrinews

Еркина Избасара не отпустили под домашний арест

Специализированный суд по уголовным делам Актобе не отпустил предполагаемого лидера ОПГ «4 брата» Еркина Избасара под домашний арест, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Адвокат мужчины просила суд отпустить его под домашний арест, отметив, что за год ареста Избасар лишен прогулок и «не может помыться в бане». С такой же просьбой выступила и мать Еркина Избасара. Она рассказала суду, что ее сын в 1997 году попал в аварию, с тех пор передвигается на инвалидной коляске. За эти годы ему сделали 9 операций, в спину вставляли металлическую пластину. Суд решил, что оснований для изменения меры пресечения в отношении Еркина Избасара и его сообщников нет. Судебное заседание назначили на 5 декабря. Оно пройдет в открытом режиме. Ранее сообщалось, что в Актобе прошло предварительное судебное заседание по делу ОПГ «Четыре брата». Вокруг здания суда дежурили спецназовцы.

По версии следствия, ОПГ, возглавляемая актюбинцем Еркином Избасаром, действовала с 2003 года по декабрь 2016 года. На скамье подсудимых также бывший замначальника актюбинского ДВД Рахат Аханов. По версии обвинения, высокопоставленный полицейский покровительствовал преступной группировке, похищавшей нефть.

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