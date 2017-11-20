Еркина Избасара не отпустили под домашний арест
Специализированный суд по уголовным делам Актобе не отпустил предполагаемого лидера ОПГ «4 брата» Еркина Избасара под домашний арест, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Специализированный суд по уголовным делам Актобе не отпустил предполагаемого лидера ОПГ «4 брата» Еркина Избасара под домашний арест, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Адвокат мужчины просила суд отпустить его под домашний арест, отметив, что за год ареста Избасар лишен прогулок и «не может помыться в бане». С такой же просьбой выступила и мать Еркина Избасара. Она рассказала суду, что ее сын в 1997 году попал в аварию, с тех пор передвигается на инвалидной коляске. За эти годы ему сделали 9 операций, в спину вставляли металлическую пластину. Суд решил, что оснований для изменения меры пресечения в отношении Еркина Избасара и его сообщников нет. Судебное заседание назначили на 5 декабря. Оно пройдет в открытом режиме. Ранее сообщалось, что в Актобе прошло предварительное судебное заседание по делу ОПГ «Четыре брата». Вокруг здания суда дежурили спецназовцы.
По версии следствия, ОПГ, возглавляемая актюбинцем Еркином Избасаром, действовала с 2003 года по декабрь 2016 года. На скамье подсудимых также бывший замначальника актюбинского ДВД Рахат Аханов. По версии обвинения, высокопоставленный полицейский покровительствовал преступной группировке, похищавшей нефть.