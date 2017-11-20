Соцсети: в Ростовской области из-за уснувшего водителя перевернулась фура

По предварительным данным, дорожное происшествие случилось утром в понедельник, 20 ноября — дальнобойщик, направляясь в сторону Ростова-на-Дону, неожиданно потерял управление. Махину развернуло, она снесла часть отбойника, после чего упала на бок.

— Водитель заснул за рулем, — утверждает очевидец аварии. Естественно, что яркий снимок вызвал массу комментариев, одни ругали водителя, другие его работодателя.

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