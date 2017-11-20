Соцсети: в Ростовской области из-за уснувшего водителя перевернулась фура
В социальных сетях появился снимок очевидца аварии на федеральной трассе «Дон» (Миллеровский район).
В социальных сетях появился снимок очевидца аварии на федеральной трассе «Дон» (Миллеровский район).
По предварительным данным, дорожное происшествие случилось утром в понедельник, 20 ноября — дальнобойщик, направляясь в сторону
— Водитель заснул за рулем, — утверждает очевидец аварии. Естественно, что яркий снимок вызвал массу комментариев, одни ругали водителя, другие его работодателя.
Напомним, в хуторе Большой Лог Аксайского района произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения и совершил слишком резкий маневр, в результате потерял управление. Грузовик, который перевозил бетонные плиты, опрокинулся, перегородив движение.