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16:36 (мск), источник: Sputnik.by

Два несчастных случая с детьми произошли в выходные в Витебской области

В Дубровенском районе на мальчика упали футбольные ворота, а в Орше подросток получил электротравму.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Следователи Витебской области проводят проверку по двум фактам травматизма несовершеннолетних, которые произошли в области в минувшие выходные, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Днем в субботу в Дубровенскую районную больницу был доставлен ученик местной школы. Медики констатировали у 11-летнего мальчика закрытый перелом левой голени со смещением отломков.

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Как выяснили следователи, ребенок играл в футбол в спортзале школы, стоял на воротах. Когда он пытался отбить один из мячей, зацепился за сетку ворот и упал. На него рухнула конструкция ворот.

На следующий день травмы получил подросток в Орше. С электротравмой, ожогами туловища, руки и ноги его доставили в местную городскую больницу. У подростка обожжено 60% поверхности тела.

«Установлено, что подросток находился на станции Орша-Восточная. Перелезая через грузовой вагон поезда, дотронулся до контактного провода, в результате чего был поражен электрическим током и получил телесные повреждения», — рассказала официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Во всех случаях детского травматизма следователи в обязательном порядке устанавливают причины и условия, которые могли поспособствовать травмированию детей. В УСК в очередной раз обратились к родителям и педагогам с просьбой время от времени напоминать детям об элементарных правилах безопасности.

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