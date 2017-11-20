Два несчастных случая с детьми произошли в выходные в Витебской области
В Дубровенском районе на мальчика упали футбольные ворота, а в Орше подросток получил электротравму.
В Дубровенском районе на мальчика упали футбольные ворота, а в Орше подросток получил электротравму.
МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Следователи Витебской области проводят проверку по двум фактам травматизма несовершеннолетних, которые произошли в области в минувшие выходные, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Днем в субботу в Дубровенскую районную больницу был доставлен ученик местной школы. Медики констатировали у 11-летнего мальчика закрытый перелом левой голени со смещением отломков.
Как выяснили следователи, ребенок играл в футбол в спортзале школы, стоял на воротах. Когда он пытался отбить один из мячей, зацепился за сетку ворот и упал. На него рухнула конструкция ворот.
На следующий день травмы получил подросток в Орше. С электротравмой, ожогами туловища, руки и ноги его доставили в местную городскую больницу. У подростка обожжено 60% поверхности тела.
«Установлено, что подросток находился на станции
Во всех случаях детского травматизма следователи в обязательном порядке устанавливают причины и условия, которые могли поспособствовать травмированию детей. В УСК в очередной раз обратились к родителям и педагогам с просьбой время от времени напоминать детям об элементарных правилах безопасности.