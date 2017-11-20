Милиционерам удалось задержать двоих сбежавших из психбольницы

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Ташкент милиционеры поймали двоих мужчин, которые в понедельник сбежали из республиканской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением.

Поиски третьего пациента клиники продолжаются. Из-за объявленного в узбекской столицы плана «Перехват» местные жители по полтора часа стоят в пробках на постах при выезде из Ташкентской области.

По данным источника в органах внутренних дел, все сбежавшие бывшие уголовники: один из них был уличен в воровстве, второй распространял наркотики и совершил побег из мест лишения свободы, третий обвинялся в нанесении телесных повреждений.