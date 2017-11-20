Милиционерам удалось задержать двоих сбежавших из психбольницы
Ранее сотрудники медучреждения отказались комментировать ситуацию, как мужчины могли сбежать из клиники.
Ранее сотрудники медучреждения отказались комментировать ситуацию, как мужчины могли сбежать из клиники.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Ташкент милиционеры поймали двоих мужчин, которые в понедельник сбежали из республиканской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением.
Поиски третьего пациента клиники продолжаются.
Ранее сотрудники медучреждения отказались комментировать ситуацию, как мужчины могли сбежать из клиники.
По данным источника в органах внутренних дел, все сбежавшие бывшие уголовники: один из них был уличен в воровстве, второй распространял наркотики и совершил побег из мест лишения свободы, третий обвинялся в нанесении телесных повреждений.