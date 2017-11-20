На трассе «Ростов-Новочеркасск» пассажирский автобус увяз в грязи на обочине

Пассажиры автобуса на трассе «Ростов-Новочеркасск» пытались собственными силами вытащить огромную машину, которая буквально увязла в грязи. Видео инцидента разместили в сети очевидцы.

По их словам, водитель общественного транспорта хотел объехать пробку по обочине, но не учел погодные условия и застрял. Пассажирам пришлось добираться в пункт назначения на попутках.