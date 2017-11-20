Нападение на отделение банка произошло в Могилеве
В настоящее время на месте происшествия в областном центре работает
В настоящее время на месте происшествия в областном центре работает
МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Злоумышленники совершили дерзкое нападение на одно из отделений банка в Могилеве, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
«Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, предпринимаются действия по задержанию злоумышленников», — сообщили Sputnik в УСК по Могилевской области.
Очевидцы сообщают о заложниках, которые захвачены в отделении банка, в правоохранительных органах данную информацию не отрицают.
Кроме этого, появилась информация о том, что во время нападения на банк были произведены выстрелы, пока информации о том, кто именно стрелял, нет.
На место происшествия выехали бойцы спецподразделений, а также руководство УВД, УСК по региону.