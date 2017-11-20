Нападение на отделение банка произошло в Могилеве

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Злоумышленники совершили дерзкое нападение на одно из отделений банка в Могилеве, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

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«Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, предпринимаются действия по задержанию злоумышленников», — сообщили Sputnik в УСК по Могилевской области.

Очевидцы сообщают о заложниках, которые захвачены в отделении банка, в правоохранительных органах данную информацию не отрицают.

Кроме этого, появилась информация о том, что во время нападения на банк были произведены выстрелы, пока информации о том, кто именно стрелял, нет.