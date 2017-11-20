Хакеры атаковали сайт Министерства юстиции Узбекистана
Также атакам злоумышленников подверглись сайты хокимията Ташкента и Государственного центра тестирования Узбекистана.
Также атакам злоумышленников подверглись сайты хокимията Ташкента и Государственного центра тестирования Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В понедельник хакеры атаковали сайт министерства юстиции Узбекистана. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.
В понедельник на главной странице сайта Минюста появилась запись, в которой сообщалось, что сайт взломал хакер Skidie KhaN, входящий в группировку Team Cyber Commandos. На страницах этой группы в Twitter и Facebook утверждается, что предполагаемые хакер или команда базируются в Бангладеш.
«С утра главная страница сайта министерства не открывается, мы обратились в
Подобные записи хакеров возникли также на сайте хокимията (мэрии) Ташкента и Государственного центра тестирования Узбекистана.
В Центре обеспечения информационной безопасности Узбекистан при министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций республики отказались комментировать ситуацию.