Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В понедельник хакеры атаковали сайт министерства юстиции Узбекистана. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

В понедельник на главной странице сайта Минюста появилась запись, в которой сообщалось, что сайт взломал хакер Skidie KhaN, входящий в группировку Team Cyber Commandos. На страницах этой группы в Twitter и Facebook утверждается, что предполагаемые хакер или команда базируются в Бангладеш.

«С утра главная страница сайта министерства не открывается, мы обратились в дата-центр. Проблема остается», — уточнил представитель Минюста.

Подобные записи хакеров возникли также на сайте хокимията (мэрии) Ташкента и Государственного центра тестирования Узбекистана.