На Кубани главу подрядной фирмы объявили в розыск после гибели рабочих

На территории Краснодарского хладокомбината 16 ноября проводился демонтаж неэксплуатируемого 5-этажного строения. Во время сноса часть здания упала на рабочих. Как сообщили в мэрии Краснодара, в больницу с переломом предплечья был доставлен 52-летний мужчина. По данным СУСК, позднее из-под завалов были извлечены тела еще двух рабочих. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.

«В ходе расследования было установлено, что указанные работы на основании договора подряда проводились ООО “Кубаньстройтранспорт”. При этом трудовые договоры с погибшими организация не заключала. В связи с тем, что директор организации уклоняется от явки к следователю, по вызовам не является, он объявлен в розыск», — сказала Смяцкая.