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17:36 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани главу подрядной фирмы объявили в розыск после гибели рабочих

КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Директор подрядной организации объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела о гибели двух рабочих в Краснодаре, на которых упала стена хладокомбината, сообщила в понедельник старший помощник руководителя СУСК России по региону Наталья Смяцкая.

На территории Краснодарского хладокомбината 16 ноября проводился демонтаж неэксплуатируемого 5-этажного строения. Во время сноса часть здания упала на рабочих. Как сообщили в мэрии Краснодара, в больницу с переломом предплечья был доставлен 52-летний мужчина. По данным СУСК, позднее из-под завалов были извлечены тела еще двух рабочих. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.

«В ходе расследования было установлено, что указанные работы на основании договора подряда проводились ООО “Кубаньстройтранспорт”. При этом трудовые договоры с погибшими организация не заключала. В связи с тем, что директор организации уклоняется от явки к следователю, по вызовам не является, он объявлен в розыск», — сказала Смяцкая.

Она добавила, что по уголовному делу следователи продолжают изучать изъятую документацию и допрашивать свидетелей.

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