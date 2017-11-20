На Украине задержан обвиняемый в убийстве Пола Хлебникова

17 ноября в Киеве задержан Дукузов Магомед, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе к убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова.

Ирина Волк Официальный представитель МВД России