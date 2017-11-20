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18:01 (мск), источник: ТАСС

На Украине задержан обвиняемый в убийстве Пола Хлебникова

Как сообщили в МВД России, украинская сторона проинформировала об этом российские правоохранительные органы и Генпрокуратуру.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украина проинформировала российские правоохранительные органы о задержании обвиняемого в убийстве журналиста, главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

17 ноября в Киеве задержан Дукузов Магомед, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе к убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова.
Ирина Волк
Официальный представитель МВД России

По ее словам, о факте задержания проинформированы Генеральная прокуратура Российской Федерации и инициатор розыска — ГУ МВД России по Москве.

Пол Хлебников — американский журналист и писатель, главный редактор русской версии журнала Forbes. Он был застрелен 9 июля 2004 года возле здания своей редакции в Москве.

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