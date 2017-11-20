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18:03 (мск), источник: Sputnik.by

В Гродно просят оправдать водителя скорой, который сбил девушку

Водители гродненских машин скорой помощи уверены, что причиной смертельной аварии стало то, что пешеход нарушил ПДД и не пропустил спецмашину с сиреной и маячками.

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 20 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Более 70 водителей машин скорой помощи письменно обратились в Гродненский областной суд и просят оправдать коллегу, который совершил смертельное ДТП в областном центре.

Мужчина вез пациента с инфарктом, ехал с сиреной и маячками и сбил девушку, которая выбежала на проезжую часть. Коллеги водителя уверены, что причиной аварии стала невнимательность пешехода, который должен был пропустить машину с мигалкой, и несовершенство законов.

Бежали на последних секундах

Резонансное ДТП произошло вечером 20 апреля текущего года на улице Советский пограничников в Гродно. 51-летний водитель скорой ехал по крайней правой полосе, в машине были включены сирена и синие проблесковые маячки. В это время с левой стороны на пешеходный переход выскочили две девушки, которые, как уверяют свидетели, пытались перебежать дорогу на последние две секунды мигающего зеленого цвета светофора. Одна успела, а вторая попала под колеса неотложки, на следующий день она умерла в больнице.

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Суд первой инстанции состоялся 29 сентября и приговорил водителя скорой к 2,6 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и на четыре года лишил водительских прав.

Однако прокуратура обжаловала решение суда, так как наказание посчитала слишком мягким. Обвинение требовало три года «химии» с ограничением свободы и на пять лет лишить водительских прав. Повторное рассмотрение дела в порядке обжалования пройдет в конце недели.

Водители: причина аварии — нарушение пешеходами ПДД

Как пояснил Sputnik начальник отдела эксплуатации машин скорой помощи УЗ «Объединенная медицинская база» Олег Балбатович, коллектив водителей решил обратиться в суд с просьбой оправдать коллегу. Обращение подписало более 70 человек, примерно половина водителей предприятия.

Они просят обратить внимание, что выскочившие на дорогу девушки проигнорировали пункт 20 ПДД. В нем говорится: «При приближении транспортного средства с включенными маячками синего или красного цветов пешеходу запрещается переходить (пересекать) проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть ее, сохраняя меры предосторожности».

По словам свидетелей, девушки не остановились и не пропустили скорую. Экспертиза показала, что в крови пострадавшей было 1,2 промилле алкоголя.

«По нашему мнению, причина аварии — нарушение пешеходами ПДД, а наезд на них — это следствие. Девушки стали перебегать дорогу, когда для них был мигающий зеленый. Там четыре полосы, физически невозможно перебежать их за несколько секунд. Все это есть на записях камер наблюдения. Свидетели говорят о том же. К слову, вторая девушка была привлечена к ответственности за нарушение правил дорожного движения и оштрафована, что подтверждает причинно-следственную связь произошедшего», — говорится в коллективном обращении.

Просят оправдать водителя

В обращении сообщается, что водители включают маячки и сирену только по требованию врача и лишь в крайних случаях — во время срочных и экстренных вызовов. Но постоянно рискуют, потому что другие участники движения, а особенно пешеходы, часто не реагируют на спецсигналы.

Они уверены, что осужденный за смертельный наезд коллега не мог ничего предпринять в такой ситуации. Если бы он резко затормозил, то жертв могло быть больше. Ведь врачи, которые оказывали мероприятия по спасению пациента с инфарктом и сам пациент, не были пристегнуты.

«При такой правовой оценке последствий ДТП с участием автомобилей скорой помощи спецсигналы абсолютно ни к чему», — говорится в обращении.

Коллектив водителей просит признать осужденного коллегу невиновным. Они отмечают, что большинство ДТП с участием скорой помощи в лучшем случае заканчиваются обоюдной виной, в худшем — виной водителя скорой.

«Выходит, что идя на государственную работу, чтобы спасать жизни других, мы подвергаем опасности наши жизни и наше будущее, потому что мы не защищены законодательством», — отмечают водители.

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