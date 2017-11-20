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18:16 (мск), источник: Nur.kz

Туберкулез выявили у медсестры детсада в Уральске

Как отметила директор детсада, медсестра проходила флюорографию в марте 2016 года. Тогда ничего не выявили.

Источник: Nur.kz

У 35-летней медсестры детсада «Акжайык» в Уральске выявили туберкулез. С 27 сентября женщина находится на больничном, передает «Мой город».

Как отметила директор детсада, медсестра проходила флюорографию в марте 2016 года. Тогда ничего не выявили.

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