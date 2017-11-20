В Могилеве вооруженный мужчина, пытаясь ограбить банк, захватил заложников

— В операционном зале находились люди. Пока нападавший высказывал свои требования и угрожал сотрудникам и посетителям оружием, кассир банка успела нажать тревожную кнопку. Первыми на место прибыл наряд департамента охраны и блокировал входные двери. Следом прибыл отряд ОМОН. Все бывшие в помещении банка люди оказались заложниками преступника. Поэтому он посчитал возможным выдвинуть сотрудникам милиции требование — предоставить ему автомобиль. Автомобиль с водителем предоставили. Но скрыться на нем преступник не успел. Сразу сотрудниками ОМОНа и департамента охраны был произведен захват преступника. Пытаясь скрыться, он оказал вооруженное сопротивление. В ответ сотрудники милиции вынуждены были применить табельное оружие. Нападавший ранен в ногу и задержан. Сейчас он находится в больнице. Больше никто не пострадал. Личность нападавшего выясняется.