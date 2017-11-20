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18:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Могилеве вооруженный мужчина, пытаясь ограбить банк, захватил заложников

Дерзкое нападение на отделение банка по улице Калиновского в Могилеве произошло около 15−00. Мужчина, вооруженный пистолетом, потребовал у кассира деньги.

Источник: AP 2017

Официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк поделилась первыми подробностями:

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— В операционном зале находились люди. Пока нападавший высказывал свои требования и угрожал сотрудникам и посетителям оружием, кассир банка успела нажать тревожную кнопку. Первыми на место прибыл наряд департамента охраны и блокировал входные двери. Следом прибыл отряд ОМОН. Все бывшие в помещении банка люди оказались заложниками преступника. Поэтому он посчитал возможным выдвинуть сотрудникам милиции требование — предоставить ему автомобиль. Автомобиль с водителем предоставили. Но скрыться на нем преступник не успел. Сразу сотрудниками ОМОНа и департамента охраны был произведен захват преступника. Пытаясь скрыться, он оказал вооруженное сопротивление. В ответ сотрудники милиции вынуждены были применить табельное оружие. Нападавший ранен в ногу и задержан. Сейчас он находится в больнице. Больше никто не пострадал. Личность нападавшего выясняется.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 (захват заложников) Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Следственно-оперативную группу по этому делу возглавил начальник управления Следственного комитета по Могилевской области полковник юстиции Андрей Лис. Все участники этого качественного и высоко профессионального задержания будут представлены к правительственным наградам.

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