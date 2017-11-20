Погибшая в Петриковском районе семья везла малыша в детсад

Корреспондент SB.BY выяснил, что в салоне легковой машины находились трое сельчан из тех самых Фастовичей — двое взрослых и их сынишка. Утром малыша отвозили в детсад, что в деревне Комаровичи.

Местная жительница Ева Аркадьевна нам рассказала, что водитель Opel и его пассажирка, которая только вчера отметила день рождения, уже давно проживают вместе. Но официальное закрепление своих отношений оттягивали. Тем не менее семью в деревне знали как образцовую. Никто из них не злоупотреблял спиртным. Он был на пенсии (вдвое старше гражданской супруги), а она — дояркой на местном предприятии. Ребенка ждали много лет, были необычайно счастливы появлению первенца, и вот…