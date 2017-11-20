Пьяный украинец перепутал дорогу и оказался в Молдове
Молдавские пограничники задержали на границе гражданина Украины, попавшего на территорию нашей страны случайно.
Молдавские пограничники задержали на границе гражданина Украины, попавшего на территорию нашей страны случайно.
КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Пограничники задержали 49-летнего гражданина Украины, когда тот пытался незаконно пересечь государственную границу Молдовы.
«Гражданин Украины, находясь в нетрезвом состоянии, перепутал дорогу и случайно оказался на территории Молдовы. Пограничники поймали его, когда он попытался незаконно перейти границу, чтобы вернуться на родину», — сообщили в Погранполиции.
По информации ведомства, инцидент произошел рядом с пунктом пропуска Сэиць. Задержали нарушителя всего в 50 метрах от границы. На допросе иностранец рассказал, что за несколько часов до произошедшего распивал спиртные напитки в одном из заведений своего села. Затем, направляясь домой, он перепутал дорогу. А когда стал замечать, что окрестности ему незнакомы, то остановил прохожих и узнал, что находится в Молдове.
Нарушителя передали властям соседней страны.