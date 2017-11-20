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19:01 (мск), источник: Tengrinews

Крупный пожар произошел на рынке в Сарыагаше: продавцы пытались спасти товар

Крупный пожар произошел на одном из рынков в Сарыагаше в Южно-Казахстанской области, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сообщение о пожаре поступило вечером 20 ноября в 19.30. Как рассказал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, в 19.34 пожарные расчеты уже были на месте инцидента. Возгорание произошло на рынке «Даулет».

В 19.56 было достигнута локализация пожара.

«Горели пластиковые бутики. Всего их было пять. Бутики по продаже вещей и продуктов. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 144 квадратных метра. Пожар был ликвидирован в 20.58. В тушении были задействованы 18 человек и пять единиц противопожарной техники», — сказал Иманкулов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем, как сообщили очевидцы на месте происшествия, в результате пожара полностью сгорели оптовые склады продуктов питание. По их словам, продавцы пытались спасти товар.

«Оптовики бросались к бутикам. Полиция еле удерживала их. Пострадавших вроде нет. Кроме нескольких охранников, которые тушили огнетушителями и водой», — рассказал один из очевидцев.

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