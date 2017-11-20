Крупный пожар произошел на рынке в Сарыагаше: продавцы пытались спасти товар
Крупный пожар произошел на одном из рынков в Сарыагаше в
Крупный пожар произошел на одном из рынков в Сарыагаше в
Сообщение о пожаре поступило вечером 20 ноября в 19.30. Как рассказал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, в 19.34 пожарные расчеты уже были на месте инцидента. Возгорание произошло на рынке «Даулет».
В 19.56 было достигнута локализация пожара.
«Горели пластиковые бутики. Всего их было пять. Бутики по продаже вещей и продуктов. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 144 квадратных метра. Пожар был ликвидирован в 20.58. В тушении были задействованы 18 человек и пять единиц противопожарной техники», — сказал Иманкулов.
Между тем, как сообщили очевидцы на месте происшествия, в результате пожара полностью сгорели оптовые склады продуктов питание. По их словам, продавцы пытались спасти товар.
«Оптовики бросались к бутикам. Полиция еле удерживала их. Пострадавших вроде нет. Кроме нескольких охранников, которые тушили огнетушителями и водой», — рассказал один из очевидцев.