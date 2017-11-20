В Бельгии на металлургическом заводе прогремел взрыв
По данным полиции, пострадали несколько человек. СМИ сообщают об одном погибшем.
По данным полиции, пострадали несколько человек. СМИ сообщают об одном погибшем.
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Взрыв прогремел на заводе металлургической компании ArcelorMittal в Генте, сообщила РИА Новости представитель федеральной полиции Бельгии.
«Мы можем подтвердить, что, по крайней мере, несколько человек пострадали. Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент», — сказала она.
В свою очередь, издание Soir со ссылкой на фламандский телеканал VTM передало, что при взрыве погиб один человек.