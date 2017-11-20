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22:23 (мск), источник: РБК

При взрыве на косметической фабрике в США пострадали десятки человек

В результате нескольких взрывов на косметической фабрике Verla International в городе Нью-Виндзор, штат Нью-Йорк, пострадали более 70 человек, сообщает местный портал MidHudsonNews.com.

В то же время, по данным NBC, пострадали 33 человека, среди которых 7 пожарных.

После взрывов на предприятии начался пожар. Местным жителям рекомендовали закрыть окна, поскольку дым может содержать токсичные вещества. ​

Verla International специализируется на производстве лаков для ногтей и другой косметики.

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