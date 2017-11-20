При взрыве на косметической фабрике в США пострадали десятки человек
В результате нескольких взрывов на косметической фабрике Verla International в городе
В результате нескольких взрывов на косметической фабрике Verla International в городе
В то же время, по данным NBC, пострадали 33 человека, среди которых 7 пожарных.
После взрывов на предприятии начался пожар. Местным жителям рекомендовали закрыть окна, поскольку дым может содержать токсичные вещества.
Verla International специализируется на производстве лаков для ногтей и другой косметики.