Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Уволенный глава МВД заявил о арестах в высших эшелонах власти ЛНР
В России сократится количество однокомнатных квартир
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
«Руку Москвы» приложили ко всемуКак распространялись по миру обвинения против России
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Длинные ноги: гимнастка Мищенко показала откровенное фото
Клрасев сказал о поддержке Путиным обмена пленных
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
10Последствия тайфуна Дамри
18:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом соцработники тратили деньги подопечных на «бесплатные» лекарства

Прокуратура проверила работу психоневрологических интернатов.

В Волгоградской области сразу в нескольких районах прошли масштабные проверки психоневрологических интернатов. Нарушений выявили множество.

Так, в «Нижнедобринском интернате» на деньги пациентов покупали средства гигиены, продукты, медикаменты. Хотя все вопросы, касающиеся личных денег подопечных должны решаться с ведома органов опеки.

В Волжском психоневрологическом интернате в делах не были указаны сведения о сохранности недвижимого имущества, о состоянии счетов за коммуналку. Также в интернате были случаи, когда пациентам покупали за их деньги лекарства, которые положены по закону бесплатно.

В Старополтавском и Котовском районах сотрудники не позаботились о подробных отчетах расходования денежных средств подопечных. В Калачевском районе у прокуратуры возникли вопросы по пенсионным делам.

Также есть претензии ко многим подобным учреждениям в сфере пожарной безопасности, условий хранения лекарств. По всем нарушениям вынесены представления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 NA LCS 2018: Riot Games утвердила список участников лиги по LoL
Зачем мексиканец выкупает и возвращает в Россию боевые награды
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
РАН: уровень рутения-106 в атмосфере не представляет угрозы
Исчезнувшая субмарина: что могло произойти на «Сан-Хуане»?
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь