Под Волгоградом соцработники тратили деньги подопечных на «бесплатные» лекарства

В Волгоградской области сразу в нескольких районах прошли масштабные проверки психоневрологических интернатов. Нарушений выявили множество.

Так, в «Нижнедобринском интернате» на деньги пациентов покупали средства гигиены, продукты, медикаменты. Хотя все вопросы, касающиеся личных денег подопечных должны решаться с ведома органов опеки.

В Волжском психоневрологическом интернате в делах не были указаны сведения о сохранности недвижимого имущества, о состоянии счетов за коммуналку. Также в интернате были случаи, когда пациентам покупали за их деньги лекарства, которые положены по закону бесплатно.

В Старополтавском и Котовском районах сотрудники не позаботились о подробных отчетах расходования денежных средств подопечных. В Калачевском районе у прокуратуры возникли вопросы по пенсионным делам.