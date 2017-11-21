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08:56 (мск), источник: Новости Воронежа

В центре Воронежа грузовой лифт задавил насмерть сотрудницу предприятия

СКР по факту трагедии проводит проверку.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 20 ноября 2017 года, СКР начал проверку по факту трагедии, которая произошла на территории АО «Хлебозавод № 1 Воронежа». На территории предприятия, которое находится в на улице Фридриха Энгельса, скончалась сотрудница.

По версии следствия, речь идет о 42-летней работнице. Погибла она в результате травмы, которую получила от столкновения с кабиной лифта. По предварительным данным, женщину раздавил грузовой лифт, который предназначен для перевозки муки. По всей видимости, её раздавила платформа.

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