В центре Воронежа грузовой лифт задавил насмерть сотрудницу предприятия

В понедельник, 20 ноября 2017 года, СКР начал проверку по факту трагедии, которая произошла на территории АО «Хлебозавод № 1 Воронежа». На территории предприятия, которое находится в на улице Фридриха Энгельса, скончалась сотрудница.

По версии следствия, речь идет о 42-летней работнице. Погибла она в результате травмы, которую получила от столкновения с кабиной лифта. По предварительным данным, женщину раздавил грузовой лифт, который предназначен для перевозки муки. По всей видимости, её раздавила платформа.