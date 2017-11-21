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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Посетители зоопарка в Приморье издевались над животными

Шокирующий случай произошел в уссурийском зоопарке «Чудесный», сообщает «Deita. ru».

Как рассказали сотрудники на страничке зоопарка в соцсетях, в зоопарк приехали посетители, которые начали вести себя неадекватно. Один из них зашёл в контактный вольер, где ударил маленького поросёнка, а затем стал плеваться в животных. После этого он схватил кролика и побежал с ним через весь зоопарк к своему товарищу.

Уже вдвоем мужчины начали издеваться над верблюдом, хватая его за шерсть и грубо пытаясь подтянуть к себе. Подоспевший сотрудник зоопарка отогнал хулиганов, однако те не угомонились. Как рассказывает сотрудник зоопарка, спустя некоторое время, они начали пытаться пролезть через ограждения к хищникам и также плевать в животных. В этот момент сотрудники выгнали нарушителей за территорию зоопарка.

Отмечается, что мужчин изначально было четверо. Двое других спокойно гуляли по зоопарку и вели себя прилично.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в России ужесточат наказание за живодерство — так, за издевательство над животными предложено сажать в тюрьму на пять лет.

Таисия Масина.

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