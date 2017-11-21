Пардон, патрон: за что француз просидел два месяца в СИЗО Белоруссии

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Гражданин Франции, которому в Белоруссии грозило до семи лет тюрьмы, отпущен на свободу.

«Попал, как кур в ощип». Эту русскую пословицу для француза Жолана Вио придется растолковать на известных ему языках, чтобы объяснить-таки суть произошедшего с ним в Белоруссии.

Два месяца назад Вио был задержан на белорусско-украинской границе и обвинен в незаконном перемещении через границу огнестрельного оружия и боеприпасов.

Основанием для обвинения стал патрон. Поводом для обнаружения патрона — борода мужчины, насторожившая пограничников.

В судебных заседаниях, длившихся в белорусском городе Гомель с 15 ноября, выяснилось, впрочем, что все сложилось бы иначе, если бы на белорусском погранпереходе хоть кто-то мог объясниться с путешественником по-французски или по-английски.

Не туда пошел

Жолан Вио путешествовал по Европе и злополучный патрон получил от нового знакомого в Польше — как сувенир, на память.

С этим «сувениром» он въехал в Белоруссию — никто о содержимом его рюкзака на въезде не спрашивал, к Жолану особого внимания не проявлял.

Решив через несколько дней двинуться дальше, в сторону Украины, Жолан отправился на таможенно-пограничный контроль по «красному коридору» — выходу, подразумевающему декларирование перевозимых вещей и предметов.

На суде пояснил: в «красный» пошел потому, что там практически не было очереди.

А правила прохождения таможенных коридоров и порядок декларирования перемещаемых через границу вещей француз и прочесть не мог: в пункте пропуска «Новая Гута» такие правила написаны только по-русски.

Жолан уже протянул паспорт, когда пограничник, ожидавший увидеть еще и заполненную декларацию, вернул его на таможенный контроль.

Вио прежде всего продемонстрировал таможеннику содержимое карманов своего рюкзака, спросив, можно ли перевозить вот такой сувенир.

На записи видеорегистратора, которым оснащены все таможенники, суд услышал и вопрос Жолана, и растерянную реакцию белорусского служащего: «Целый патрон, ***».

«Моя твоя не понимай»

В судебном заседании таможенник Крицкий подтвердил: «Он первым делом достал из рюкзака патрон. Мы бы, может, его и не заметили, если бы проводили досмотр».

«Лично мое мнение, что этот человек забыл об этом предмете и умысла [пересечь границу с боеприпасом] у него не было», — заявил в суде сотрудник таможни.

Свой уровень английского он назвал постыдным и рассказал, что просил француза показать вещи жестами — «не знаю еще таких слов».

Судя по записи видеорегистратора и пояснениям в зале суда, иностранных слов не знали и старшие начальники, и назначенный было защищать интересы француза адвокат.

Жолана Вио отправили в СИЗО, откуда через некоторое время он смог позвонить другу в Лондон, где жил последние шесть лет, и передать письмо родным, жалуясь, что никому ничего не может объяснить ни по-французски, ни по-английски.

Резонанс в прессе

В письме, которое родственники Жолана передали во французскую прессу, арестант жалуется и на «нечеловеческие условия, усложненные белорусским климатом».

«Окно моей камеры не закрывается полностью, поэтому всегда холодно», — можно прочесть в опубликованных сканах проштампованного цензорской печатью письма из гомельского СИЗО. Вио пишет про выданную ему в камере ржавую кружку, грязное белье…

Гомельские репортеры, члены Белорусской ассоциации журналистов, тут же собрали для арестанта передачу и встретились с заместителем начальника изолятора, где содержался Вио.

Замначальника Юрий Ловец объяснил журналистам, что в гомельском СИЗО «совсем не ад» и ко всем относятся одинаково: постель меняют раз в неделю, матрацы обрабатывают, раз в неделю можно помыться в душе…

На судебное заседание Жолан Вио был доставлен без бороды: в изоляторе арестанта побрили.

Брат Жолана Гийом, прибывший на суд в Гомель с окладистой бородой, признался журналистам, что шокирован.

«И я ношу бороду, и наш отец носил бороду. Это показатель мужественности. Насколько я знаю, русские цари тоже носили бороду. Не вижу в этом ничего предосудительного. Я опасаюсь, что когда буду возвращаться через белорусскую границу, то меня тоже направят на досмотр из-за бороды», — сказал Гийом Вио.

Бородатый Гийом, впрочем, выехал из Белоруссии без приключений.

А побритого Жолана на следующем судебном заседании поместили не в железную клетку, а в прозрачный «аквариум» — «на европейский манер».

Приговор

По предъявленным обвинениям Жолану Вио грозило до семи лет заключения в белорусской тюрьме.

После двух дней судебных разбирательств сторона обвинения признала, что вскрывшиеся обстоятельства «существенно уменьшают общественную опасность совершенных деяний», и предложила назначить французу наказание ниже предусмотренного минимума.

Прокурор попросила суд наказать француза штрафом в 3,5 тысячи долларов и освободить из-под стражи в зале суда под поручительство знакомых иностранца.

Слова адвоката о том, что Жолана следует вообще признать невиновным, ибо «все иное может быть только именем революции — к счастью, у нас должны судить именем Беларуси», тут же растиражировали соцсети.

Суд, однако, еще на двое суток (субботу и воскресенье) отправил француза в СИЗО, лишь в понедельник огласив приговор.

«Француза с патроном» признали невиновным и освободили в зале суда.

По утверждениям ряда юристов, оправдательный приговор дает право Жолану Вио требовать от белорусского государства компенсацию. Сам он уже заявил прессе, что не будет требовать компенсации за два месяца, проведенные в СИЗО, и прочие «неудобства».

Правозащитники, впрочем, советуют Жолану побыстрее покинуть Белоруссию.